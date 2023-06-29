Haberler Kimdir Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hollandalı futbolcu Georgino Wijnaldum'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Georgino Wijnaldum ile ilgili araştırma yapanlar, Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:20
Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Georgino Wijnaldum'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hollandalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

GEORGİNO WİJNALDUM KİMDİR?

Georgino Wijnaldum, 11 Kasım 1990 yılında Rotterdam, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki Wijnaldum, orta sahada görev almaktadır. Hollanda Milli Takım forması giyen Wijnaldum 89 maçta 26 gol atmıştır. Roma forması giyen Wijnaldum, 23 maça çıkmış ve 2 gol 1 asist üretmiştir.

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