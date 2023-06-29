Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Georgino Wijnaldum'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hollandalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

GEORGİNO WİJNALDUM KİMDİR?

Georgino Wijnaldum, 11 Kasım 1990 yılında Rotterdam, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki Wijnaldum, orta sahada görev almaktadır. Hollanda Milli Takım forması giyen Wijnaldum 89 maçta 26 gol atmıştır. Roma forması giyen Wijnaldum, 23 maça çıkmış ve 2 gol 1 asist üretmiştir.