Haberler Kimdir AL SANCAK TEĞMEN ARAS KİMDİR? | İdris Nebi Taşkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İdris Nebi Taşkan burcu, boyu ve kilosu...

AL SANCAK TEĞMEN ARAS KİMDİR? | İdris Nebi Taşkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İdris Nebi Taşkan burcu, boyu ve kilosu...

Al Sancak Teğmen Aras kimdir? | TRT ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, daha ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekerken dizinin ana karakterlerinden İdris Nebi Taşkan'ın hayatı da merak konusu oldu. 19 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geln diziyle alakalı arama motorlarında Al Sancak Teğmen Aras kimdir? İdris Nebi Taşkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İdris Nebi Taşkan burcu, boyu ve kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:30
AL SANCAK TEĞMEN ARAS KİMDİR? | İdris Nebi Taşkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İdris Nebi Taşkan burcu, boyu ve kilosu...

Yönetmen koltuğunda Can Emre'nin oturduğu, senaryosunu ise Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram dizisi Al Sancak, TRT 1'de yayın hayatına başlıyor. TSK bünyesindeki Al Sancak timinin icraatlarını anlatan dizide yer alan İdris Nebi Taşkan'ın gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Peki Al Sancak Teğmen Aras kimdir? İdris Nebi Taşkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte İdris Nebi Taşkan burcu, boyu ve kilosu...

İDRİS NEBİ TAŞKAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğan 25 yaşındaki İdris Nebi Taşkan, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı.

2017-2018 yıllarında Star TV'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında ise Gizli Saklı dizide Tufan karakterini canlandırmıştır.

İDRİS NEBİ TAŞKAN EVLİ Mİ, BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı olan Simay Barlas ile birlikte olan Taşkan, 2020 yılında anlaşamadıkları için ayrılık yolunu seçti. Ünlü oyuncunun bekar olduğu biliniyor. 1,90 metre boyundaki ve 80 kg ağırlığındaki İdris Nebi Taşkan'ın burcu Aslandır.

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