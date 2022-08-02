Haberler Kimdir SALVATORE SİRİGU KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor?

SALVATORE SİRİGU KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir kaleci almak isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin kariyerinde PSG ve Sevilla gibi dev kulüplerin formasını giyen ve bonservisi elinde bulunan Salvatore Sirigu'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Sirigu hamlesi sonrası arama motorlarında tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Salvatore Sirigu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Salvatore Sirigu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 22:54 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 23:22
SALVATORE SİRİGU KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor?

Yedek kaleci için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Akkan ve Tarık Çetin gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin son olarak Genoa forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Salvatore Sirigu'nun şartlarını sorduğu iddia edildi. Sirigu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağının öne sürülmesinin ardından deneyimli futbolcuyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Salvatore Sirigu kimdir? İşte detaylar...

SALVATORE SİRİGU KİMDİR?

Salvatore Sirigu, 12 Ocak 1987 tarihinde İtalya'nın Nuoro kentinde dünyaya geldi. Futbola Posada altyapısında başlayan 35 yaşındaki kaleci, Siniscola, Puri e Forti, Venezia ve Palermo altyapılarında da forma giydi. 2006 yılında Palermo ile profesyonel sözleşme imzalayan 1.92 boyundaki kaleci; Cremonese, Ancona, PSG, Sevilla, Osasuna, Torino ve son olarak Genoa formasını terletti. Kariyerinde 519 maça çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 656 gol gördü. İtalya Milli Takımı'nın formasını 28 kez terleten Salvatore Sirigu'nun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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