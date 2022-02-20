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Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında ve albümleri neler...

Türk müziğinin ünlü isimlerinden Sibel Can, arama motorlarında araştırılıyor. Birçok albüm çıkaran ve televizyon ekranlarının da aranan yüzü olan Sibel Can'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Sibel Can kimdir, kaç yaşında ve kaç albüm çıkardı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 12:05
Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında ve albümleri neler...

Türkiye'nin sevilen sesleri arasında yer alan Sibel Can 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine dansöz olarak başladıktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan ve sesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sibel Can'ın asıl soyadı Cangüredir. Sibel Can ilk albümünü 1987 yılında çıkarmıştır.

SİBEL CAN KİMDİR?

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

SİBEL CAN ALBÜMLERİ

Günah Bize (1987)
Bulursun Beni (1988)
Rüyalarda Buluşuruz (1989)
Hasretim (1990)
Bir Güneş Batışında (1991)
Seni Sevmek (1992)
Hayat Devam Ediyor (1993)
Hatırasıdır (1994)
Şarkılar da Senden Yana (1995)
Bu Devirde (1997)
Daha Yolun Başındayım (1999)
Sibel Can Şarkıları (2000)
İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can (2000)
Canım Benim (2001)
Sen Benimsin (2003)
Özledin mi? (2005)
Akşam Sefası (2007)
Benim Adım Aşk (2009)
Seyyah (2011)
Meşk (2012)
Galata (2014)
Arabesque (2016)
Yeni Aşkım (2018)
Hayat (2020)

SİNGLE'LARI

"Helin" (2011)

"Kış Masalı" (Mustafa Ceceli Remix) (2014)

"Hangimiz Sevmedik" (2015)

"Bir Parmak Bal" (2015)

"Milletin Duâsı" (çeşitli sanatçılar ile birlikte) (2018)

"Kuyu" (2018)

"Adı Elveda Olsun" (2021)

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