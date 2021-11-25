Haberler Kimdir Jean-Phillipe Gbamin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Jean-Phillipe Gbamin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler'in scoutları Vitor Pereira'nın isteği sonrası harekete geçti. Sarı-Lacivertliler Everton'lı ön libero Jean Phillippe Gbamin'i liste başına alırken, futbolseverler Jean-Phillipe Gbamin kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:01
Jean-Phillipe Gbamin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in scoutları teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen yıldız futbolcuyu listesine aldı. İngiliz basınında yer alan haberde; Jean Phillippe Gbamin'in de daha fazla forma şansı bulacağı bir ekibe transfer olmak istediği iddia edildi.

Hal böyle olunca birçok futbolsever arama motorlarında Jean-Phillipe Gbamin kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte bu soruların yanıtları.

JEAN-PHILLIPE GBAMİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Everton'ın 2019 yazında 25 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu 26 yaşında. Sağ ayağını kullanan Gbamin, orta saha ve ön liberoda forma giyiyor. 1.86 boyundaki orta sahanın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon yalnızca 2 maça çıkabilen Gbamin 135 dakika sahada kaldı. Gbamin'in Transfermarkt değeri 15 milyon euro (yaklaşık 170 milyon lira)

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