Altay Bayındır kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır başarılı performansıyla futbolseverlerin takdirini kazandı. Avrupa'nın dev kulüpleri de bu performansı sonrası Altay'ı transfer listelerine ekledi. Adından söz ettiren Altay, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında ise şanssız bir sakatlık yaşamıştı.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998'de Osmangazi, Bursa'da doğdu. 22 yaşında Türk kaleci Altay Bayındır, Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe'de oynuyor.

Altay Bayındır, Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıktı.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2007-2011 Bursaspor

2011-2012 Arabayatağıspor

2012-2013 Bursa Yolspor

2013-2019 MKE Ankaragücü

2019- Fenerbahçe