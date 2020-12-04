Pelin Öztekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl zayıfladı? İşte son hali...

2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren oyuncu Pelin Öztekin, 153 kilodan 60 kiloya kadar düşerken, yeni görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Peki Pelin Öztekin nasıl kilo verdi? Pelin Öztekin kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Öztekin, 1987 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

PELİN ÖZTEKİN HANGİ DİZİ VE FİLMERLDE ROL ALDI?

Rol aldığı dizi ve filmler:

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)

PELİN ÖZTEKİN KİMİN KIZI?

Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta okulu İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamış, lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesin de tamamlamıştır.