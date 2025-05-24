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Kayseri hedef büyüttü
Trendyol Süper Lig'de kalmayı başaran Kayserispor, yeni sezonda büyük hedefler peşinde olacak. Başkan Nurettin Açıkalın, "Artık yeni başarılar istiyoruz. Kayserispor'un küme düşme mücadelesi veren değil, daha güzel yerlerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Transfer yasağına konu olan borçlarımız var. Bunları bir an önce çözmek için mücadele ediyoruz" diye umut dağıttı.
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