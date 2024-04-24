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Kayserispor'da Ali Karimi sezonu kapattı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi ameliyat oldu. Bel fıtığı sebebiyle operasyon geçiren deneyimli oyuncu sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 14:05
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Kayserispor'da Ali Karimi sezonu kapattı!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da İranlı futbolcu Ali Karimi bıçak altına yattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu ve sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek. Kalan son 5 maçta formasından uzak olacak olan Ali Karimi yeni sezona daha güçlü dönmesi bekleniyor. Kayserispor'un, Jeanvier'in ameliyatıyla kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, " Daha önce lomber disk hernisi (bel fıtığı) olduğu bildirilen oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak hastanesinde Prof.Dr. Ahmet Alanay tarafından opere edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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