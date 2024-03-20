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Kayserispor'da transfer yasağı açıklaması

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, FIFA tarafından verilen transfer yasağına dair açıklama yaptı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 16:20
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Kayserispor'da transfer yasağı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, FIFA tarafından verilen transfer yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu durum menajerlik şirketiyle CAS'ta görülen bir davanın mahkeme masrafları için konulan 14 bin Euro tutarında geçici bir yasaktan ibarettir ve henüz kulübümüze resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Tebliğ edildiği takdirde ödeme kulübümüz tarafından yapılacaktır" denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, süresiz transfer yasağının FIFA tarafından kendilerine resmi olarak tebliğ edilmediğini belirterek, "Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün süresiz transfer yasağı aldığına dair haberleri üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Söz konusu durum HBR Sports isimli menajerlik şirketiyle CAS'da görülen bir davanın mahkeme masrafları için konulan 14 bin Euro tutarında geçici bir yasaktan ibarettir ve henüz kulübümüze resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Tebliğ edildiği takdirde ödeme kulübümüz tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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