Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Kayserispor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ Alanyaspor:
Alanyaspor:Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Aydın, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Nazon.