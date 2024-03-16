Haberler Kayserispor Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI İZLE

Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Alanyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 13:50
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Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Aydın, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Nazon.

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Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman?
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