Haberler Kayserispor Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 15:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Teklic, Eysseric, Güven, Serdar Dursun

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Gaich

KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de CANLI izleyebilirsiniz.

DİĞER
Kerem Özçivit 1 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’in doğum günü pozlarını paylaştı!
Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dünya kulüpler sıralaması belli oldu!
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı!
Burak Yılmaz imzayı attı
TARIM KREDİ'DE ŞUBAT İNDİRİMİ BAŞLADI | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 28 Ocak - 2 Şubat
YEREL SEÇİMLERDE YURT DIŞINDAN OY KULLANILIR MI? | Yurt dışındakiler belediye seçimlerinde oy verebilir mi?
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Şaban ayı ne zaman başlayacak? DİYANET
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı CANLI Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı CANLI 15:47
Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı! Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı! 15:40
Salernitana - Roma maçı ne zaman? Salernitana - Roma maçı ne zaman? 15:38
Getafe - Granada maçı ne zaman? Getafe - Granada maçı ne zaman? 15:35
Fernando Santos: Buradaki şartlar... Fernando Santos: Buradaki şartlar... 15:26
Dünya kulüpler sıralaması belli oldu! Dünya kulüpler sıralaması belli oldu! 15:10
Daha Eski
F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:02
Şanlıurfaspor - Boluspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Boluspor maçı ne zaman? 14:47
G.Saray Boey'in bonservisini açıkladı G.Saray Boey'in bonservisini açıkladı 11:32
F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? 12:00
Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli 12:26
Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman? Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman? 12:34