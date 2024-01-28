Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Teklic, Eysseric, Güven, Serdar Dursun
Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Gaich
KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de CANLI izleyebilirsiniz.