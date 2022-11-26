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Kayserispor'dan flaş Şenol Güneş açıklaması! Onur Bulut...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Onur Bulut ile yaptığı açıklama üzerine, Kayserispor'dan flaş bir açıklama geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Şenol Güneş'in Onur Bulut açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz." denildi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 16:54
Kayserispor'dan flaş Şenol Güneş açıklaması! Onur Bulut...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Onur Bulut ile yaptığı açıklama üzerine, Kayserispor'dan flaş bir açıklama geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle;

"Şenol Güneş'in Onur Bulut açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını Sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz."

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