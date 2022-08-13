SÜPER LİG HABERLERİ | Çağdaş Atan İstanbulspor galibiyeti sonrası konuştu!

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçtan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Zorlu maçta rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İlk 10 dakikalık başlangıçta oyun olarak maçın çok farklı yerlere gideceğini düşündüm. Ancak golden sonra inanılmaz bir şekilde tedirgindik, oynamaktan vazgeçtik. İstanbulspor pres konusunda da bazı pozisyonlarda geriden oyun kurarken, birebirde eşleştirmemizi zorlaştırdı. İlk yarıyı fena atlatmasak da ikinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Ben teknik direktörlük hayatım boyunca skoru hiçbir zaman oyunun önüne koymamıştım. Bugün ilk oyuncularıma da söyledim. Önemli olan bu 3 puanı alıp, geçen haftanın üzerine bir rahatlamaktı. İlk maçta oynadığımız oyunun bugün gelişerek devam etmesini bekliyordum. Tabii ki arada oynama alışkanlığı olan top yapmayı seven üzerinde baskı hissetmeyen bir rakibe karşı kazanmakta önemli bizim için. Zor ve sert bir maç olacağını düşünüyordum. Ancak biraz beklediğimizden fazla oldu. Oyuncuların yine de çok iyi mücadele ettiler. Son topa kadar savaştılar. Bu maçtan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Oyuncularımızı ve buraya gelen taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İstanbulspor'u da çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Onlara da bir sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.