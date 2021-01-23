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'da Maglica tamam

Son 4 maçta 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, ’de G.Zhicheng takımında oynayan 30 yaşındaki 1.81’lik Hırvat forvet ’ya imzayı attırdı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:46 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kayserispor'da Maglica tamam

'de düşmeme mücadelesi veren , teknik kadrosuna Rumen çalıştırıcı Petrescu hamlesinden sonra transferde de imza şova devam ediyor. Transfer tahtasını açtırdıktan sonra imzaları bir bir attıran Kayseri ekibi; , ve gibi isimleri kadrosuna dahil ederken, son olarak daha önceden anlaştığı 'yla da sezon sonuna kadar resmi imzayı attı. Kayseri, Rumen ve Fildişi Sahilli Kanga'dan sonra kadrosuna 3. santrfor takviyesini yaptı. 'in G.Zhicheng takımından transfer edilen Maglica, görev verilmesi halinde maçında oynayabilecek.

ÇİN'DE 2 SEZONDA 21 GOL ATTI
Bosna Hersek asıllı Hırvat golcü Maglica, kariyerinde 309 maça çıktı ve 116 kez ağları havalandırdı. Daha önce ülkesi 'da Osijek ile , Kıbrıs Rum Kesimi'nin ve son olarak da Çin'in G.Zhicheng takımlarında forma giydi. 2019 sezonunda Çin'de takımında 21 karşılaşmada 16 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz sezon da 12 mücadelede 5 gol kaydeden 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Hırvatistan'ın hariç tüm alt yaş kategorilerinde milli formayı giydi.

Anton Maglica, 2012- 2013 sezonunda Hajduk Split formasıyla 'nı kazanmayı başardı. Kupayı kaldırdığı sezonda boy gösterdiği 19 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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