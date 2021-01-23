Kayserispor'da Maglica tamam

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, teknik kadrosuna Rumen çalıştırıcı Petrescu hamlesinden sonra transferde de imza şova devam ediyor. Transfer tahtasını açtırdıktan sonra imzaları bir bir attıran Kayseri ekibi; Uğur Demirok, Ramazan Civelek ve Melih Okutan gibi isimleri kadrosuna dahil ederken, son olarak daha önceden anlaştığı Anton Maglica'yla da sezon sonuna kadar resmi imzayı attı. Kayseri, Rumen Denis Alibec ve Fildişi Sahilli Kanga'dan sonra kadrosuna 3. santrfor takviyesini yaptı. Çin'in G.Zhicheng takımından transfer edilen Maglica, görev verilmesi halinde Fenerbahçe maçında oynayabilecek.
ÇİN'DE 2 SEZONDA 21 GOL ATTI
Bosna Hersek asıllı Hırvat golcü Maglica, kariyerinde 309 maça çıktı ve 116 kez ağları havalandırdı. Daha önce ülkesi Hırvatistan'da Osijek ile Hajduk Split, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limasol ve son olarak da Çin'in G.Zhicheng takımlarında forma giydi. 2019 sezonunda Çin'de Guizhog takımında 21 karşılaşmada 16 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz sezon da 12 mücadelede 5 gol kaydeden 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Hırvatistan'ın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde milli formayı giydi.
Anton Maglica, 2012- 2013 sezonunda Hajduk Split formasıyla Hırvatistan Kupası'nı kazanmayı başardı. Kupayı kaldırdığı sezonda boy gösterdiği 19 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.