Kayseri nefes aldı
Geçen hafta 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye son dakika golleriyle kaybeden Kayserispor, Konya galibiyetinin moraliyle gelen G.Birliği'ni eli boş gönderdi.
Geçen hafta 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye son dakika golleriyle kaybeden Kayserispor, Konya galibiyetinin moraliyle gelen G.Birliği'ni eli boş gönderdi. Kayseri temsilcisi, aradığı golü 36'da buldu. Yasir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Henrique, güzel bir vuruşla ağları havalandırdı. Gençler karşısında kontrataklarla tehlikeli olan Kayseri, 89'da Kravets'in golüyle altın değerinde bir üç puan kazandı. 6 maçtır sahasında kaybetmeyen Prosinecki'nin öğrencileri, üst üste 3. galibiyetini aldı. G.Birliği ise deplasmanda üst üste 3. kez mağlup oldu.
"HAVLU ATMADIK"
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, savaşarak kazandıklarının altını çizdi. Hırvat hoca, "Bu kadar önemli bir maçı kazanmak iyi oldu. Psikolojik olarak getirisi oldu bize. Uzun zaman sonra ilk defa ligin sonunda değiliz. Dediğimiz gibi havlu atmadık" değerlendirmesinde bulundu.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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