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21 Haziran 2020, Pazar
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nefes aldı

Kayseri nefes aldı

Geçen hafta 10 kişi kalan 'ye son dakika golleriyle kaybeden , galibiyetinin moraliyle gelen G.Birliği'ni eli boş gönderdi.

Geçen hafta 10 kişi kalan 'ye son dakika golleriyle kaybeden , galibiyetinin moraliyle gelen G.Birliği'ni eli boş gönderdi. temsilcisi, aradığı golü 36'da buldu. Yasir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Henrique, güzel bir vuruşla ağları havalandırdı. Gençler karşısında kontrataklarla tehlikeli olan Kayseri, 89'da Kravets'in golüyle altın değerinde bir üç puan kazandı. 6 maçtır sahasında kaybetmeyen Prosinecki'nin öğrencileri, üst üste 3. galibiyetini aldı. G.Birliği ise deplasmanda üst üste 3. kez mağlup oldu.

"HAVLU ATMADIK"
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, savaşarak kazandıklarının altını çizdi. Hırvat hoca, "Bu kadar önemli bir maçı kazanmak iyi oldu. Psikolojik olarak getirisi oldu bize. Uzun zaman sonra ilk defa ligin sonunda değiliz. Dediğimiz gibi havlu atmadık" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 21.6.2020
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