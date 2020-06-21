Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

: İnşallah devamını getiririz

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Başkanı , 2-0'lık sonuçla mağlup ettikleri maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" dedi.

'in 28'inci haftasında sahasında 'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı , 2-0 kazanılan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Önlerinde 6 final maçı olduğunu kaydeden Gözbaşı, "Gençlerbirliği karşısında karşısında galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyorum. Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" diye konuştu.

  1. 21.06.2020
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