Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0'lık sonuçla mağlup ettikleri Gençlerbirliği maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" dedi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazanılan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Önlerinde 6 final maçı olduğunu kaydeden Gözbaşı, "Gençlerbirliği karşısında karşısında galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyorum. Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" diye konuştu.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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