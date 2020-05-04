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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Kayserispor Emre Demir ayrılmayacak

ayrılmayacak

Emre Demir ayrılmayacak

, futbolcuları hakkında çıkan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

, futbolcuları hakkında çıkan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sarı-kırmızılılar, "Futbolcumuz 'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transferde resmiyet kazanan gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz" açıklamasını yaptı.
  1. 4.5.2020
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