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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Diego'dan yardım kampanyası

Diego'dan yardım kampanyası

'un defans oyuncusu , saçlarını sarıya boyatan her kişi için 5 aileye yardım yapacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitelerinden 'daki hesabından sarı saçlı fotoğrafını paylaşan futbolcusu , saçlarını sarıya boyatıp fotoğrafını gönderen her kişi için 5 aileye yardım yapma sözü verdi.

Diego Angelo paylaşımında, "Sevgili Arkadaşlar, sizi bu meydan okumaya davet ediyoruz. Yapmanız gereken ise çok basit. Saçınızı Sarıya boyamak. DM'den bana bu yeni halinizin fotosunu yollamak. Benim paylaştığım yeni saç stili fotoğrafına benzemeli. Bu meydan okumaya katılan ve fotoğrafını paylaşan her kişi için 5 aileye yardım yapacağım. Hep birlikte bu Corona Virus'ü yenelim" cümleleri kurdu.
  1. 06.04.2020
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