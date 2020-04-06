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06 Nisan 2020, Pazartesi
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hasret kaldı

Hakan Arıkan hasret kaldı

Kablo 'un sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci bu sezon forma giyemedi.

Kablo 'un sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci bu sezon forma giyemedi. Yaşadığı sakatlıkla formasından uzaklaşan 38 yaşındaki kalecinin yerine 8 maçta (5 , 3 kupa) İsmail Çipe oynadı. Sarı-kırmızılılarda as kaleci ise bu sezon çıktığı 22 maçla (1'i kupa) Silviu Lung oldu.
  1. 6.4.2020
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