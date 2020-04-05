İsmail Çipe 8 maçta forma giydi
Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’un bu sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 1995 doğumlu kaleci İsmail Çipe, Süper Lig maçlarında 5, Türkiye Kupası maçlarında ise 3 kez forma giydi.
Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi İsmail Çipe sadece 8 maçta forma giydi.
İsmail Çipe, görev aldığı 8 maçta kalesinde 21 gol gördü. İsmail Çipe ligde 1. ve 18. hafta maçında Alanyaspor, 17.hafta maçında Trabzonspor, 19.hafta maçında Ankaragücü ve 20.hafta maçında Galatasaray'a karşı görev aldı. İsmail Çipe bu maçlarda 17 gol gördü.
25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye Kupası maçlarında ise Bayrampaşa, Manisa ve Fenerbahçe'ye karşı görev yaptı ve bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü.
- 05.04.2020
- İsmail Çipe 8 maçta forma giydi
- İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny göreve getirildi
- Bakanlık duyurdu! 18-20 yaş arası gençler nasıl çalışacak? Sokağa çıkma yasağı açıklaması
- Uzay çağı nedir? Uzay çağı dönemi hangi yıl başladı? Uzay çağı ne zaman başladı?
- Entübasyon nedir? Entübe hasta nedir? Son dakika corona virüsü haberleri...
- Batuhan Karadeniz'den itiraf! "Manchester City beni istedi Beşiktaş vermedi"
- Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaray'dan...
- Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler
- Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza
- İşte Arda Turan'ın en iyi 11'i! Yedekte Türkiye'den 2 isim
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İsmail Çipe 8 maçta forma giydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.