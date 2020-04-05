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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor İsmail Çipe 8 maçta forma giydi

8 maçta forma giydi

İsmail Çipe 8 maçta forma giydi

Cemil Usta sezonunda mücadele eden ’un bu sezon başında ’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 1995 doğumlu kaleci , Süper Lig maçlarında 5, Türkiye Kupası maçlarında ise 3 kez forma giydi.

'un kalecisi sadece 8 maçta forma giydi.

İsmail Çipe, görev aldığı 8 maçta kalesinde 21 gol gördü. İsmail Çipe ligde 1. ve 18. hafta maçında , 17.hafta maçında , 19.hafta maçında Ankaragücü ve 20.hafta maçında 'a karşı görev aldı. İsmail Çipe bu maçlarda 17 gol gördü.

25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye Kupası maçlarında ise Bayrampaşa, Manisa ve Fenerbahçe'ye karşı görev yaptı ve bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü.

  1. 05.04.2020
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