Geçmiş olsun Kayseri
Kayserispor'un bir personelinde corona virüsüne rastlandı. Başkan Berna Gözbaşı'nın testi negatif çıkarken, futbol ailesi de sarı-kırmızılılara 'geçmiş olsun' mesajlarıyla destek oldu.
Koronavirüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Son olarak Kayserispor'dan gelen kötü haber, futbol ailesini derinden sarstı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada; yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan testler sonucunda 1 idari personelde koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın'ın test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. Kayserispor'da çıkan koronavirüs vakası sonrasında TFF, Kulüpler Birliği ve futbol kulüpleri 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.
TESTLER DEVAM EDECEK
Kayserispor'un bir idari personelinde koronavirüs çıktığının belirlenmesinin ardından gözler, teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Test sonuçları geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerine yer verildi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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