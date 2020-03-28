Geçmiş olsun Kayseri

Koronavirüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Son olarak Kayserispor'dan gelen kötü haber, futbol ailesini derinden sarstı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada; yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan testler sonucunda 1 idari personelde koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın'ın test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. Kayserispor'da çıkan koronavirüs vakası sonrasında TFF, Kulüpler Birliği ve futbol kulüpleri 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

TESTLER DEVAM EDECEK

Kayserispor'un bir idari personelinde koronavirüs çıktığının belirlenmesinin ardından gözler, teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Test sonuçları geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerine yer verildi.