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28 Mart 2020, Cumartesi
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Geçmiş olsun Kayseri

Geçmiş olsun Kayseri

'un bir personelinde corona virüsüne rastlandı. Başkan 'nın testi negatif çıkarken, ailesi de sarı-kırmızılılara 'geçmiş olsun' mesajlarıyla destek oldu.

Koronavirüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Son olarak 'dan gelen kötü haber, ailesini derinden sarstı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada; yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan testler sonucunda 1 idari personelde koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kayserispor Başkanı , Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın'ın test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. Kayserispor'da çıkan koronavirüs vakası sonrasında , Kulüpler Birliği ve futbol kulüpleri 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

TESTLER DEVAM EDECEK
Kayserispor'un bir idari personelinde koronavirüs çıktığının belirlenmesinin ardından gözler, teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Test sonuçları geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerine yer verildi.

  1. 28.3.2020
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