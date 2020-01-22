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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Taşdemir ’da

Emre Taşdemir Kayserispor’da

HES Kablo , 'dan Taşdemir'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki sol bek, 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllığına kiralandı.

HES Kablo , 'dan Taşdemir'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki sol bek, 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllığına kiralandı. Emre bu sezon 7 maça çıktı ve 1 asist yapabildi. Öte yandan kaleci Lung'un sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
  1. 22.1.2020
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