Prosinecki Kayseri’de

Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Prosinecki ile anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalırsak tekrar görüşeceğiz" dedi. Prosinecki, 2012-2013 sezonunda çalıştırdığı Kayseri'de 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.