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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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’de samba

Kayseri’de samba

PAOK’un geçen sezon ’ya kiraladığı sol kanat oyuncusu imzayı attı. 29 yaşındaki Sambacı, sağ açıkta ve on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

bombaları arka arkaya patlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Heerenveen'den orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı 500 bin euro karşılığında transfer eden sarıkırmızılılar, dün de PAOK'tan Pedro Henrique'yi renklerine kattı. Yunan ekibinin geçen sezon 'ya kiraladığı 29 yaşındaki 10 numara çıktığı 20 maçta 6 gol, 1 asist yaptı. Astana'da Devler Ligi ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren tecrübeli yıldızın kariyerinde 6 kupa bulunuyor. ülkesi 'nın güçlü ekiplerinden Gremio altyapısında başlayan Henrique; Zürih (), Rennes (Fransa), PAOK (Yunanistan), Karabağ () ve Astana (Kazakistan) takımlarında boy gösterdi. Yıldız futbolcu; Zürih ile İsviçre Kupası, PAOK'ta 2 lig ve 1 Yunan Kupası, Astana ile kupa ve Karabağ ile lig şampiyonluğu yaşadı. , bu sezon Henrique ile 14. transferini yaparken geçen sezon kadrosunda yer alan Tjaronn Chery ise Maccabi Haifa ile anlaştı.

  1. 10.8.2019
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