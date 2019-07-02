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02 Temmuz 2019, Salı
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'e horoz kancası

Chery'e horoz kancası

hareketli kulübü Denizlispor, geçen sezon ’da kiralık oynayan ve 10 gol, 5 asistle dikkati çeken Hollandalı 10 numaranın peşinde.

Transferde Trabzon'dan golcü Rodallega, 'tan kaleci Tolgahan, 'den sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru'yu renklerine bağlayan ligin yenisi Denizlispor, 'i de gündeme aldı. Geçen sezonu Kayseri'de kiralık geçiren 31 yaşındaki Hollandalı ile görüşmelerin başladığı bildirildi. Bonservisi 'in G.Hengfeng takımındaki Chery'nin de kariyerine 'de devam etmek istediği vurgulandı. Ege ekibinin, sarı-kırmızılılarda 37 maçta görev yapan ve 10 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli orta saha için şartları zorladığı ve önümüzdeki günlerde imza konusunda somut adımlar atacağı öğrenildi. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Chery'nin Çin kulübüyle sözleşmesi, yaklaşık 6 ay sonra 31 Aralık 2019'da sona eriyor.

  1. 2.7.2019
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