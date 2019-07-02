Chery'e horoz kancası
Transferin hareketli kulübü Denizlispor, geçen sezon Kayserispor’da kiralık oynayan ve 10 gol, 5 asistle dikkati çeken Hollandalı 10 numaranın peşinde.
Transferde Trabzon'dan golcü Rodallega, Sivas'tan kaleci Tolgahan, Kayseri'den sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru'yu renklerine bağlayan ligin yenisi Denizlispor, Chery'i de gündeme aldı. Geçen sezonu Kayseri'de kiralık geçiren 31 yaşındaki Hollandalı 10 numara ile görüşmelerin başladığı bildirildi. Bonservisi Çin'in G.Hengfeng takımındaki Chery'nin de kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği vurgulandı. Ege ekibinin, sarı-kırmızılılarda 37 maçta görev yapan ve 10 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli orta saha için şartları zorladığı ve önümüzdeki günlerde imza konusunda somut adımlar atacağı öğrenildi. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalıştıklarını söyledi.
Chery'nin Çin kulübüyle sözleşmesi, yaklaşık 6 ay sonra 31 Aralık 2019'da sona eriyor.
- 2.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Chery'e horoz kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.