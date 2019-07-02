Chery'e horoz kancası

Transferde Trabzon'dan golcü Rodallega, Sivas'tan kaleci Tolgahan, Kayseri'den sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru'yu renklerine bağlayan ligin yenisi Denizlispor, Chery'i de gündeme aldı. Geçen sezonu Kayseri'de kiralık geçiren 31 yaşındaki Hollandalı 10 numara ile görüşmelerin başladığı bildirildi. Bonservisi Çin'in G.Hengfeng takımındaki Chery'nin de kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği vurgulandı. Ege ekibinin, sarı-kırmızılılarda 37 maçta görev yapan ve 10 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli orta saha için şartları zorladığı ve önümüzdeki günlerde imza konusunda somut adımlar atacağı öğrenildi. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalıştıklarını söyledi.



Chery'nin Çin kulübüyle sözleşmesi, yaklaşık 6 ay sonra 31 Aralık 2019'da sona eriyor.