Kayserispor amigosunu unutmadı
08 Şubat 2019, Cuma
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Kayserispor amigosunu unutmadı

Kayserispor amigosunu unutmadı

, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı.

'in 21.haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan , 17 yıl önce aramızdan ayrılan amigo Elifoğlu'nu unutmadı.

İstikbal Bellona Kayserispor kulübü sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından Amigo Elifoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Kayserispor sevdalısı, tribünlerin sevilen siması Mustafa Salkım'ı (Amigo Elifoğlu) vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe ile bu akşam oynayacağımız karşılaşmayı Elifoğlu'na ithaf ediyoruz" denildi.

  1. 8.2.2019 18:52
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