Kayserispor amigosunu unutmadı
İstikbal Bellona Kayserispor, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan İstikbal Bellona Kayserispor, 17 yıl önce aramızdan ayrılan amigo Elifoğlu'nu unutmadı.
İstikbal Bellona Kayserispor kulübü sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından Amigo Elifoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Kayserispor sevdalısı, tribünlerin sevilen siması Mustafa Salkım'ı (Amigo Elifoğlu) vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe ile bu akşam oynayacağımız karşılaşmayı Elifoğlu'na ithaf ediyoruz" denildi.
- 8.2.2019 18:52
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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