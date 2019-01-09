Gyan Kayserispor kampından ayrıldı
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Gyan kampından ayrıldı

Gyan Kayserispor kampından ayrıldı

’un Ganalı futbolcusu kamptan ayrıldı.

Ligin ikinci yari hazırlıklarını 'da sürdüren 'da Rajko Rotman'dan sonra da kamptan ayrıldı. Rotman, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Antalya'da bir başka otele yerleşirken Asamoah Gyan ise ülkesine gitti.

Ailevi problemlerinden ötürü sarı kırmızılı yetkililerden izin alarak ülkesine giden Gyan, kamp bitmeden yeniden takıma katılacak. Olası aksi bir durumda ise Gyan, Kayseri'ye gelecek.

Diğer yandan Kayserispor kaptanlarından Deniz Türüç ve kaleci Muammer Yıldırım, takıma katılacak.

  1. 9.1.2019 15:19
  2. Güncelleme: 9.1.2019 17:31
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