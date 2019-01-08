Kayserispor'da Rotman ile yollar ayrıldı
08 Ocak 2019, Salı
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'da Rotman ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Rotman ile yollar ayrıldı

Kulübü, orta saha oyuncusu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

  1. 8.1.2019 18:45
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