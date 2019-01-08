Kayserispor'da Rotman ile yollar ayrıldı
Kayserispor Kulübü, orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile yolların ayrıldığını açıkladı
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.
- 8.1.2019 18:45
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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