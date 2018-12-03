Taraftar ıslıkladı Bilal ağladı
Trabzonspor maçında kötü bir oyun sergileyen Bilal Başacıkoğlu protesto edilince ağladı.
Sezon başında Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilen gurbetçi futbolcu Bilal Başacıkoğlu, ilk haftalardaki performansını aratır oldu. Alanyaspor maçındaki kötü performansından ötürü Trabzonspor maçına yedek başlayan Bilal Başacıkoğlu, müsabakayı kötü tamamladı. Maçın 71. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Bilal, 89. dakikada topu Trabzonspor ağlarına göndermek yerine takım arkadaşı Umut Bulut'a vermek istedi. Pası da istediği gibi olmayınca Kayserispor, beraberlik golünden oldu.
89. dakikada gol vuruşunu yapamayan Bilal Başacıkoğlu, taraftardan tepki gördü. Ayağına her top gelişinde ıslıklanan Bilal, müsabaka bitince de protesto edildi. Gurbetçi futbolcu, takımının yenilmesinden ve protesto edilmekten ötürü Kadir Has Stadı çimlerine oturarak gözyaşı döktü. Bilal sahayı da gözü yaşlı terk etti.
- 3.12.2018 12:58
- Güncelleme: 3.12.2018 13:29
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30 yıl sonra!
Toplam 2
Yorum
bjk advers Bence Güven'in oyundan çıkması Beşiktaş'ın ileride hızını düşürdü Mustafa'nın gücü ve kondisyonu yetmedi bu hıza .
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Adem coştu bir kere!
Toplam 1
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bjk advers Daha da iyi olacak ! DELGADO ve TALİSCA 'dan sonra büyük bir keyifle izlediğim yeni isim ADEM LJAJİC !
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Şenol Güneş: Kartal sinek avlamaz
Toplam 1
Yorum
GERÇEK İMPARATOR ŞENOL GÜNEŞTİR. MİLLİ TAKIMIMIZI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ YAPTI. BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA YA DAMGA VURDU. ŞENOL GÜNEŞE SAHİP ÇIKIN DEĞERİNİ BİLİN.
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