Taraftar ıslıkladı Bilal ağladı
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Taraftar ıslıkladı Bilal ağladı

Taraftar ıslıkladı Bilal ağladı

maçında kötü bir oyun sergileyen edilince ağladı.

Sezon başında 'nın Feyenoord takımından transfer edilen gurbetçi futbolcu , ilk haftalardaki performansını aratır oldu. maçındaki kötü performansından ötürü maçına yedek başlayan Bilal Başacıkoğlu, müsabakayı kötü tamamladı. Maçın 71. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Bilal, 89. dakikada topu Trabzonspor ağlarına göndermek yerine takım arkadaşı 'a vermek istedi. Pası da istediği gibi olmayınca , beraberlik golünden oldu.

89. dakikada gol vuruşunu yapamayan Bilal Başacıkoğlu, taraftardan tepki gördü. Ayağına her top gelişinde ıslıklanan Bilal, müsabaka bitince de edildi. Gurbetçi futbolcu, takımının yenilmesinden ve protesto edilmekten ötürü Stadı çimlerine oturarak gözyaşı döktü. Bilal sahayı da gözü yaşlı terk etti.

  1. 3.12.2018 12:58
  2. Güncelleme: 3.12.2018 13:29
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