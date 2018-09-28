Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'de heyecanı

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    tarafından düzenlenecek 12. Turnuvası, 4 Ekim'de başlayacak

    Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Turnuvası, 4 Ekim Perşembe günü başlayacak.

    Kongre ve Spor Merkezi'nde 'nin katkılarıyla 4-6 Ekim'de gerçekleştirilecek 'nda Basketbol, Canik Belediyespor, Galatasaray, , ve İzmit Belediyespor takımları mücadele edecek.

    Turnuvada 4 Ekim Perşembe günü Canik Belediyespor-Galatasaray, - Üniversitesi, Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

    Turnuvada 5 Ekim Cuma günü Galatasaray-İzmit Belediyespor, -Canik Belediyespor, Kayseri Basketbol-Beşiktaş, 6 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş-Canik Belediyespor, Üniversitesi-İzmit Belediyespor, Kayseri Basketbol-Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.

    1. 28.9.2018 17:00
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