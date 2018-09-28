Fatih Terimden 5 isme kesik! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den 5 isme kesik!
Geçtiğimiz hafta Akhisar'a 3-0 yenilen Galatasaray'da akıllar Devler Ligi'ndeki Porto deplasmanında, gözler ise Büyükşehir Belediye Erzurum maçında.
28 Eylül 2018 Cuma, 16:17:22
Güncelleme: 16:23:56
Fatih Terim'den 5 isme kesik!
Geride kalan 6 haftada 5 farklı 11 deneyen teknik direktör Fatih Terim'in, takımda birkaç değişikliğe gideceği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den 5 isme kesik!
Linnes, Donk ve Eren'e tekrar görev vermeyi planlayan Terim'in formsuz Mariano, Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü kulübeye çekmesi, Fernando ve Nagatomo'yu da dinlendirmesi bekleniyor.
Fatih Terim'den 5 isme kesik!
Galatasaray'da cezalı Belhanda ve sakat Selçuk dışında eksik bulunmuyor.
Fatih Terim'den 5 isme kesik!
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20:00'da başlayacak.
İşte muhtemel Galatasaray on biri;
Fatih Terim'den 5 isme kesik!
KALECİ | Fernando Muslera