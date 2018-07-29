Kayseri'de çifte imza
29 yaşındaki Sloven yıldız Rotman ile 1+1 yıllık imza atıldı, uzun süredir takip edilen Hollandalı da 1 yıllığına kiraladı
Sarı-kırmızılı ekiple 16 karşılaşmada görev yaparak istikrarlı bir grafik çizen Rotman, geçen sezon Göztepe'de 27 maçta 1 gollük performans sergiledi. Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Tjaronn Chery'i de kadrosuna kattı. Çin ekibi Guizhou Heng Feng'den kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı on numara ile de 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Sarı- kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Tjaronn Chery'nin yıllık ücretinin büyük kısmını Çin kulübünün ödeyeceği ifade edildi.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Kayseri'de çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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