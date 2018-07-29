Kayseri'de çifte imza – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Kayseri'de çifte imza

    Kayseri'de çifte imza

    29 yaşındaki Sloven yıldız Rotman ile 1+1 yıllık imza atıldı, uzun süredir takip edilen Hollandalı da 1 yıllığına kiraladı

    , dün çifte imza ile şov yaptı. Eski oyuncusu Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Kayserispor uzun süredir peşinde olduğu Chery'yi de kadrsuna kattı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rotman, geçtiğimiz gün ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Ülkemizdeki kariyerine 2014'te Başakşehir'de başlayan Sloven oyuncu, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında Kayserispor'a kiralanmıştı.

    Sarı-kırmızılı ekiple 16 karşılaşmada görev yaparak istikrarlı bir grafik çizen Rotman, geçen sezon Göztepe'de 27 maçta 1 gollük performans sergiledi. Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu 'i de kadrosuna kattı. Çin ekibi Guizhou Heng Feng'den kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı on numara ile de 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Sarı- kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Tjaronn Chery'nin yıllık ücretinin büyük kısmını Çin kulübünün ödeyeceği ifade edildi.
    1. 29.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri'de çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN