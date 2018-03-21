Genç kaleciler Fener’e bilendi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Genç kaleciler Fener’e bilendi

    Genç kaleciler Fener’e bilendi
    'de kaleci Lung kırmızı kart cezası, yedeği Muammer de sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında yok. Sarıkırmızılılarda daha önce hiç 'de oynamayan 3. kaleci Vedat Karakuş ile alt yapı takımlarında forma giyen 3 isim forma için aday. 'nin 4 genç eldiveni evlerindeki kritik maç için hırslı bir şekilde hazırlıklarını sürdürürken, "Bize güvenin" diye camiaya seslendi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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