Lucescu Deniz’i unuttu

G.Birliği hazırlıklarını sürdüren Kayseri'de Başkan Erol Bedir, A Milli Takım'la ilgili soru üzerine açtı ağızını yumdu gözünü.

Bedir, "Deniz iki maçta da kadroya alındı ancak maça alınmadı. Lucescu'nun bir düşüncesi vardır ama umarım, unutma değildir! Yoksa bir özel maç sonrası Türk futbolunun geleceği olarak görülen Deniz'in süre alamamasını başka türlü düşünemiyorum. Sayın Lucescu futbolcumuzun adını vererek 'mutlaka bu oyuncuyu görmek istiyorum' demişti" ifadelerini kullandı.