 Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Marius yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışmaları yaptı. Yaklaşık 2 saat süren idmana, milli takımlara giden , Atila Turan, Cristian Sapunaru, ve katılmadı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:32
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