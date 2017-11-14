Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışmaları yaptı. Yaklaşık 2 saat süren idmana, milli takımlara giden Deniz Türüç, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Ryan Mendes katılmadı.