Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışmaları yaptı. Yaklaşık 2 saat süren idmana, milli takımlara giden Deniz Türüç, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Ryan Mendes katılmadı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:32
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
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