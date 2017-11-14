Kayserispor taraftarlarından ilginç koltuk seçimi!

Bu sezon yakaladığı başarı ile taraftarı stadyuma çekmeyi başaran Kayserispor'a taraftarının verdiği destek yalnızca Kayseri'de oynadığı maçlarla sınırlı kalmıyor. 19 Kasım Pazar günü Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'nin konuğu olacak Kayserispor'u taraftarı başkentte de yalnız bırakmayacak. Passolig tarafından bugün satışa çıkan ve kısa süre içerisinde Kayserispor taraftarının yoğun ilgi gösterdiği misafir tribün biletlerinde, Kayserispor taraftarının biletleri satın alma tercihleri ise sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Passolig üzerinden Gençlerbirliği - Kayserispor maçına misafir tribünden biletlerini alan Kayserispor taraftarının koltuk seçimi yaparken kulübün kuruluş tarihi olan '1966' ve Kayserispor'un baş harfleri olan 'KS' harfleri oluşacak şekilde bilet almaları dikkat çekti. Biletlerin satışa çıkmasından itibaren anında 150 Kayserispor taraftarının bilet aldığı bilgisine ulaşılırken, Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale'nin yapmış olduğu deplasman organizasyonu ile karşılaşma saatine kadar Kayserispor taraftarına ayrılan biletlerin büyük bir kısmının satılması bekleniyor.









