 En zor maçımız – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    En zor maçımız

    En zor maçımız
    LİGDE son 3 maçtır rakiplerine boyun eğmeyen ve 4. sıraya yerleşen Kayserispor'da G.Birliği hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, maçın kolay olmayacağını vurgulayarak, "Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan birini oynayacağız. Birçok oyuncumuz milli takımda, eksik oyuncularımız var. Takımın en iyilerinden biri olan Deniz de cezalı. Rakibimizin sadece 8 puanı var. Onlar için bir final maçı. Umarım bugün futbolcularım konuştuklarımdan ne söylemek istediğimi anlamışlardır. Oyuncularıma da söyledim. Karşımızda 8 puan alan bir takım yok, karşımızda Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri bulunan bir takım var. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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