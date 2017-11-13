 Sumudica: “Gençlerbirliği maçı kolay olmayacak” – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    : “ maçı kolay olmayacak”

    Sumudica: “Gençlerbirliği maçı kolay olmayacak”

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius , maçının kolay geçmeyeceğini söyleyerek, “Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan birini oynayacağız” dedi.

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

    SUMUDİCA: "KOLAY OLMAYACAK
    Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Maçın kolay olmayacağını söyleyen Sumudica, "Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan birini oynayacağız. Birçok oyuncumuz milli takımda, eksik oyuncularımız var. Takımın en iyilerinden biri olan Deniz de cezalı. Rakibimizin sadece 8 puanı var. Bu açıdan onlar için de çok önemli bir maç. Onlar için bir final maçı. Eğer Ankara'da mücadele etmezsek, sahada her şeyimizi göstermezsek puan alamadan döneriz. Umarım bugün futbolcularım konuştuklarımdan ne söylemek istediğimi anlamışlardır. Oyuncularıma da söyledim. Karşımızda 8 puan alan bir takım yok, karşımızda Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri bulunan bir takım var. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:49
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