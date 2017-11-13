Sumudica: “Gençlerbirliği maçı kolay olmayacak”
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçının kolay geçmeyeceğini söyleyerek, “Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan birini oynayacağız” dedi.
SUMUDİCA: "KOLAY OLMAYACAK
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Maçın kolay olmayacağını söyleyen Sumudica, "Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan birini oynayacağız. Birçok oyuncumuz milli takımda, eksik oyuncularımız var. Takımın en iyilerinden biri olan Deniz de cezalı. Rakibimizin sadece 8 puanı var. Bu açıdan onlar için de çok önemli bir maç. Onlar için bir final maçı. Eğer Ankara'da mücadele etmezsek, sahada her şeyimizi göstermezsek puan alamadan döneriz. Umarım bugün futbolcularım konuştuklarımdan ne söylemek istediğimi anlamışlardır. Oyuncularıma da söyledim. Karşımızda 8 puan alan bir takım yok, karşımızda Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri bulunan bir takım var. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:49
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Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta
Toplam 12
Yorum
ÇOK PAHALI BU SADECE ATİBA NIN YERİNİ ALIR OĞUZHAN IN YANINDAN GEÇEMEZ
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 1
Yorum
onurrr bence fellaini alinip bu adamlar yedek kalacaksa hic gelmesin.ozzi atiba medel tolgay. fellaini ye ne gerek var simdi-kesin menajer oyunu.
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 4
Yorum
mathieu albuna eger valbuena fenerin en iyi futbolcusu ise vay halimize bence yonetimin istifa etmesi gerek transferler 0 hic bir icraatlari yok
Sumudica: “Gençlerbirliği maçı kolay olmayacak” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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