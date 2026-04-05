Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa Yok böyle bir gol

Yok böyle bir gol

Düşme hattındaki final gibi maçta Paşa, Kayserispor’u 2-0 yendi. Yunan eldiven, ikinci golü kaleden kaleye; sahalarda ender görülen bir şekilde filelere gönderdi

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Yok böyle bir gol

Düşme hattındaki final gibi maçta Kasımpaşa evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maça damga vuran ise Paşa'nın 33 yaşındaki Yunan kalecisi Gianniotis oldu. 11'de devre arası Parma'dan kiralanan Polonyalı golcü Benedyczak, 8. maçında 5. golünü attı. 66'da kaleci Gianniotis'in, yaklaşık 85 metreden kendi ceza yayından vuruşunda, Bilal'ın zamanlama hatasında yerden seken top filelerle buluştu ve maç 2-0 sona erdi. Evinde 2'de 2 yapan Paşa, ligde kalma yolunda umutlanırken, Kayseri düşme hattından çıkamadı.

GİANNİOTİS, BİLAL'İ TESELLİ ETTİ

Gianniotis, maç sonunda kaleci Bilal Bayazit'ın yanına giderek sarıldı ve teselli etti. Golü hakkında konuşan Yunan eldiven, "Topun sektiğini gördüm, sonra baktığımda ağlara gitti. Mutluyum ama Bilal için zor bir durum. O iyi bir kaleci. Kaleciler olarak birlik olmalıyız, bu yüzden onu teselli ettim" dedi.

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41