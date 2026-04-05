Yok böyle bir gol

Düşme hattındaki final gibi maçta Kasımpaşa evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maça damga vuran ise Paşa'nın 33 yaşındaki Yunan kalecisi Gianniotis oldu. 11'de devre arası Parma'dan kiralanan Polonyalı golcü Benedyczak, 8. maçında 5. golünü attı. 66'da kaleci Gianniotis'in, yaklaşık 85 metreden kendi ceza yayından vuruşunda, Bilal'ın zamanlama hatasında yerden seken top filelerle buluştu ve maç 2-0 sona erdi. Evinde 2'de 2 yapan Paşa, ligde kalma yolunda umutlanırken, Kayseri düşme hattından çıkamadı.

GİANNİOTİS, BİLAL'İ TESELLİ ETTİ

Gianniotis, maç sonunda kaleci Bilal Bayazit'ın yanına giderek sarıldı ve teselli etti. Golü hakkında konuşan Yunan eldiven, "Topun sektiğini gördüm, sonra baktığımda ağlara gitti. Mutluyum ama Bilal için zor bir durum. O iyi bir kaleci. Kaleciler olarak birlik olmalıyız, bu yüzden onu teselli ettim" dedi.