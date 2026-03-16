Kasımpaşa üçlük attı

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın kritik maçında Kasımpaşa kendi evinde ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanışan lacivert-beyazlı takım, puanını 24'e yükselterek rahat bir nefes aldı. Eflatun-sarılı ekip ise 22 puanda kaldı. 33. dakikada Pintor'un geri pasında araya giren Benedyczak, ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 59'da ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Bu arada müsabakanın 76'ncı dakikasında sarı kart gören İrfan Can cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Beşiktaş karşısında takımdaki yerini alamayacak.