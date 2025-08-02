Goller Gueye’den

Kasımpaşa, hücum hattına takviye yaparak, İskoç ekibi Aberdeen'den 25 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Habib Gueye'yi renklerine bağladığını duyurdu. Gueye, İstanbul temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Gueye, geçen sezon 28 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kasımpaşa, hücum hattına takviye yaparak, İskoç ekibi Aberdeen'den 25 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Habib Gueye'yi renklerine bağladığını duyurdu. Gueye, İstanbul temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Gueye, geçen sezon 28 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.