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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kasımpaşa Goller Gueye’den

Goller Gueye’den

Kasımpaşa, hücum hattına takviye yaparak, İskoç ekibi Aberdeen'den 25 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Habib Gueye'yi renklerine bağladığını duyurdu. Gueye, İstanbul temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Gueye, geçen sezon 28 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Goller Gueye’den
Kasımpaşa, hücum hattına takviye yaparak, İskoç ekibi Aberdeen'den 25 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Habib Gueye'yi renklerine bağladığını duyurdu. Gueye, İstanbul temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Gueye, geçen sezon 28 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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