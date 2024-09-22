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Haberler Kasımpaşa

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 16:56 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 17:00
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Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Opoku, Yasin, Winck, Cafu, Aytaç, Barak, Brekalo, Mortadha, Da Costa

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Silva, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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