Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Opoku, Yasin, Winck, Cafu, Aytaç, Barak, Brekalo, Mortadha, Da Costa

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Silva, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.