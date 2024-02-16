Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Bütçemiz ve konumumuz...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, İstanbulspor ile birlikte ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesi olduklarını dile getirerek, "Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçtan öncede konuştuğumuz gibi ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile karşılaştık. Biz de son 5 maçın 4'ünü kazanmış bir takımız. Daha çok geçiş oyununu daha iyi oynayabilen bir takımız. Karagümrük ise topa sahip olma oyununa daha hakim bir takım. Ligde üst sıraları kovalıyoruz, kovalamaya devam da edeceğiz. Biz İstanbulspor ile birlikte ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesiyiz. Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman çok daha iyi oynadığımız maçlar oluyor. Ligde puanlar o kadar yakın ki 3. sıradaki takımla aramızda 3 puan var. Bu sezon ligden düşen takımların maddi olarak da çok zor günler yaşayacağını düşüyorum. O yüzden ligde kalmanın önemi çok daha fazla durumda. Bu bütçeyle üst üste galibiyet alınca herkes seviniyor, tebrik ediyor fakat puan kaybında tepki oluşuyor. Bu işler o kadar kolay olmuyor" diye konuştu.