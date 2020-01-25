MAÇ SONUCU Kasımpaşa 1-2 Aytemiz Alanyaspor
Süper Lig'in 19. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor, Papiss Cisse ile 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.
67. dakikada Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'nın penaltıdan bulduğu golle maçta beraberliği yakaladı.
Golden hemen 6 dakika sonra deplasman ekibi Salih Uçan'ın golüyle tekrar öne geçti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve turuncu-yeşilli ekip 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 35'e yükseltirken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 19:23
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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