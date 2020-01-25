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25 Ocak 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 1-2 Aytemiz

MAÇ SONUCU Kasımpaşa 1-2 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 19. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 'ya konuk olan Aytemiz , rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Süper Lig'in 19. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor, Papiss Cisse ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.

67. dakikada Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'nın penaltıdan bulduğu golle maçta beraberliği yakaladı.

Golden hemen 6 dakika sonra deplasman ekibi Salih Uçan'ın golüyle tekrar öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve turuncu-yeşilli ekip 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 35'e yükseltirken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 19:23
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