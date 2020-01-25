Erkan Çoker: Kaybettiğimiz için üzgünüz - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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Erkan Çoker: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Erkan Çoker: Kaybettiğimiz için üzgünüz

, 'in 19. haftasında Aytemiz karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Kasımpaşa, 'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Aytemiz 'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çoker, kaybettikleri için üzgün olduklarının altını çizerek, "3 puana çok ihtiyacımız vardı. İç sahada uzun süredir kazanamama psikolojimiz var. Bunu kıracağımıza inanıyorduk. Maçın başında fazla pozisyon üretemedik fakat rakibe de fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda İlhan Depe'yi oyuna alarak dengeyi sağladık. Oyunun hakimiyetini almışken kornerden dönen ikinci topla kalemizde golü gördük ve maçı kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.

Çoker, ara transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Çok kısa zaman oldu. Uyum sürecini aştıktan sonra iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz. En kısa sürede Kasımpaşa layık olduğu yere gelecektir. Sakat oyuncularımız da aramıza döndüğünde daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 25.01.2020
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