Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazanarak galibiyet serisini 5'e çıkardı. İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler...
25 Ocak 2020 Cumartesi 19:22
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Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.
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Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse ve Salih Uçan atarken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Ricardo Quaresma kaydetti.