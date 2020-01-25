İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazanarak galibiyet serisini 5'e çıkardı. İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler...
25 Ocak 2020 Cumartesi 19:22
İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.

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İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse ve Salih Uçan atarken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Ricardo Quaresma kaydetti.

İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

İŞTE KASIMPAŞA-AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDAN KARELER

İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler
İşte Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçından kareler
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