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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Erol Bulut: İyi mücadele ettik

Erol Bulut: İyi mücadele ettik

Aytemiz , 'in 19. haftasında 2-1 kazandıkları karşısında iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

, 'in 19. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği 'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade eden Bulut, "Zor bir maç oldu. Karşımızda iyi bir Kasımpaşa vardı. Müsabakada 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda rakibin kazandığı penaltı ile skor 1-1 oldu. Ardından yakaladığımız birkaç net pozisyonu değerlendiremedik. Daha sonra 'ın golüyle skoru lehimize çevirdik. İyi mücadele ettik. Kazandığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı.

  1. 25.01.2020
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