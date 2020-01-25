Erol Bulut: İyi mücadele ettik
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 19. haftasında 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşısında iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade eden Bulut, "Zor bir maç oldu. Karşımızda iyi bir Kasımpaşa vardı. Müsabakada 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda rakibin kazandığı penaltı ile skor 1-1 oldu. Ardından yakaladığımız birkaç net pozisyonu değerlendiremedik. Daha sonra Salih Uçan'ın golüyle skoru lehimize çevirdik. İyi mücadele ettik. Kazandığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı.
- 25.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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