Arabistan’da Gomis şov – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Arabistan’da şov

Arabistan’da Gomis şov

ile 'de rekor kıran Bafetimbi , bu performansını Ligi'nde de devam ettiriyor.

forması giyen , Arap Kulüpler Kupası'nda 3-0 kazandıkları Al Ittihad'a karşı takımının 2 golünü attı. Fransız yıldız, Al Hilal formasıyla çıktığı 22 maçta, 20 gol atmayı başardı.
  1. 18.2.2019
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