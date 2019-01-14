Kasımpaşa'nın yeni transferi Haris Hajradinovic kimdir?
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı. Peki Haris Hajradinovic kimdir? Detaylar haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 1 opsiyonlu 3.5 + 1 yıl opsiyon olmak üzere anlaşmaya vardı. Futbolseverler de bu ismin kim olduğunu merak etmeye başladı... Peki Haris Hajradinovic kimdir? İşte yanıtı...
Haris Hajradinovic kimdir?
Doğum tarihi: 18 Şubat 1994
Doğduğu il: Prilep / Makedonya
Yaş: 24
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Bosna-Hersek / Makedonya
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 1,45 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Olimpik Sarajevo, Inter Zapresic, AS Trencin, KAA Gent, Haugesund, NK Osijek
Performans: 174 maç 39 gol 25 asist
- 14.1.2019 15:26
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