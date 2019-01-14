Kasımpaşa'nın yeni transferi Haris Hajradinovic kimdir? 
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'nın yeni transferi kimdir?

Kasımpaşa'nın yeni transferi Haris Hajradinovic kimdir?

'de zirve mücadelesi veren , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen 'i kadrosuna kattı. Peki Detaylar haberimizde...

Spor Toto 'de şampiyonluk mücadelesi veren , ara döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 1 opsiyonlu 3.5 + 1 yıl opsiyon olmak üzere anlaşmaya vardı. Futbolseverler de bu ismin kim olduğunu merak etmeye başladı... Peki İşte yanıtı...

Haris Hajradinovic kimdir?

Doğum tarihi: 18 Şubat 1994
Doğduğu il: Prilep / Makedonya
Yaş: 24
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Bosna-Hersek / Makedonya
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 1,45 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Olimpik Sarajevo, Inter Zapresic, AS Trencin, KAA Gent, Haugesund, NK Osijek
Performans: 174 maç 39 gol 25 asist

  1. 14.1.2019 15:26
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